Hückeswagen : Geflügelhändler kommt in dieser Woche zum Markt

Hückeswagen Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben die Hückeswagener die Gelegenheit, auf dem Wochenmarkt lebendes Geflügel zu erwerben. Am kommenden Donnerstag, 17. Mai, 8 bis 13 Uhr, wird Geflügelhändler Willi Klaas wieder mit einer großen Auswahl an Hühnern, Enten, Gänsen, Puten, Wachteln und Perlhühnern im Bereich der Bushaltestelle am großen Kriegerdenkmal auf der Bahnhofstraße zu finden sein. Die Tiere können vorab bei ihm bestellt werden unter Tel. 0170 8060303.

Klaas wird dieses Jahr noch bis zu vier Mal auf dem Wochenmarkt stehen: am 14. Juni, 12. Juli, 13. September und - wenn es das Wetter zulässt, am 18. Oktober.

(büba)