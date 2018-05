Hückeswagen : Fahrt zum Seniorentag in Dortmund

Hückeswagen Die Senioren- und Pflegeberaterinnen aus der Schloss-Stadt Hückeswagen und der Hansestadt Wipperfürth bieten für Dienstag, 29. Mai, eine gemeinsame Fahrt zum 12. Deutschen Seniorentag in Dortmund an. Da die Tour von der Wipperfürther Hans-Hermann-Voss-Stiftung gefördert wird, zahlen die Teilnehmer lediglich einen Kostenbeitrag von zehn Euro für die Busfahrt und den Eintritt, heißt es in der Ankündigung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Mittelpunkt der Messe stehen Fragen rund um Fitness und Gesundheit. Außerdem gibt's Informationen zu alternativen Wohnformen sowie zu Pflegebedürftigkeit und Demenz. In den Westfalenhallen stehen Referate, Vorträge, Podiumsdiskussionen, Gespräche, Workshops, Mitmach-Angebote, Ausstellungen, Messestände und Unterhaltung im Mittelpunkt.

Da die Plätze begrenzt sind, sollten sich Interessenten an der Fahrt schnellstens entscheiden und bei Senioren- und Pflegeberaterin Diana Hintemann anmelden unter Tel. 88250.

(rue)