Hückeswagen: Ab 18. Juni gibt es Termine fürs Straßenverkehrsamt

Hückeswagen Die Zeit der Wartemarken hat ein Ende: Ab Mitte nächsten Monats sollen die Kundenströme besser gesteuert werden.

Das Straßenverkehrsamt des Oberbergischen Kreises vergibt für Zulassungsanliegen ab dem 18. Juni grundsätzlich Termine. Online über www.obk.de/sva und an Buchungsterminals in den drei Standorten des Straßenverkehrsamts, wie der Hückeswagener nebenstelle am Etapler Platz, können die Termine ab dem 4. Juni im Internet gebucht werden. Telefonische Terminvereinbarungen sind nicht möglich. Die Online-Terminvergabe ersetzt das bisherige Wartemarken-System vor Ort.

Während die Servicezeiten für die Zulassungsstelle der Hauptstelle Gummersbach und der Nebenstelle in Waldbröl ausgeweitet werden, bleiben diese Zeiten in der Nebenstelle Hückeswagen unverändert: Geöffnet ist dienstags und mittwochs, jeweils von 8 bis 13 Uhr.

Während der Pfingstferien vom 22. bis 25. Mai schließt die Nebenstelle am Etapler Platz allerdings, so dass die Servicetage am Dienstag und Mittwoch kommender Woche entfallen. Die Hauptstelle des Straßenverkehrsamtes in Gummersbach-Niderseßmar öffnet dagegen wie gewohnt montags bis freitags, jeweils von 7.30 bis 12 Uhr, sowie zusätzlich donnerstags, 14 bis 17.30 Uhr. www.obk.de/servicezeiten