Hückeswagen: Im Kinderdorf werden Herzenswünsche erfüllt

Hückeswagen Die Freunde und Förderer der städtischen Jugendpflege wollen im Sommer Kinder glücklich machen.

Das integrative Ferien-Erlebnisprojekt "Kinderdorf" in der zweiten und dritten Woche der Sommerferien (23. Juli bis 3. August) gibt es nicht nur zum fünften Mal, es hat auch einige Neuigkeiten zu bieten. "Es wird zwei neue Werkstätten geben", kündigt Stadtjugendpflegerin und Jugendzentrumsleiterin Andrea Poranzke an. Zu den bisher 24 Werkstätten kommen in der Zeit vom 23. Juli bis 3. August noch eine Filz- und eine Programmier-Werkstatt hinzu.