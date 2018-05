Hückeswagen: Hückeswagener auf Besuch bei Freunden

Hückeswagen Das Partnerschaftskomitee hatte für das lange Wochenende wieder eine Bürgerfahrt in die Partnerstadt Etaples organisiert. Die drei Tage waren vollgepackt mit viel Programm. Am Sonntagabend kehrte die Gruppe schließlich zurück nach Hückeswagen.

Die Paté mit Schnecken sei einfach köstlich gewesen. Gefragt nach bleibenden kulinarischen Eindrücken, antwortete Monika Lübbert darauf klar und enthusiastisch. Mit ihrem Mann war sie am Sonntagabend von der Reise nach Etaples zurückgekommen und schwärmte von einem Restaurant-Essen dort. Eines stand für die beiden schon fest: Einen Besuch in Hückeswagens Partnerstadt "wollen wir wieder machen."

Am Freitag, 7 Uhr, startete der Bus vom Brunsbachtal aus Richtung Westen - nur einer war schon zwei Tage früher aufgebrochen: Detlef Richelshagen per Fahrrad. Der Hückeswagener bestreitet seit Jahren die Hinfahrt zu den französischen Freunden auf sportliche Art. Einen längeren Halt gab es in Arras, wo die Gruppe auf dem wunderschönen Marktplatz im Sonnenschein einen Mittagsimbiss einnahm. Gegen 17 Uhr erreichte sie schließlich ihr Ziel - die Partnerstadt.

Mit einem kleinen Buffet begrüßte Bürgermeister Philippe Fait seine Gäste. Nicht minder herzlich tat dies Lucien Baillet. Er vertrat den neuen Präsidenten des Komitees, Jean-Luc Leprêtre, der aus privaten Gründen nicht an dem Treffen teilnehmen konnte. Seine Frau Martin hingegen gab nützliche Tipps und half mit kleinen Autofahrten, lästige Wege zu verkürzen. Der Tag schloss mit einem deutsch-französischen Essen im "Planète Océan", dem direkt am Hafen gelegenen Restaurant mit großartigem Ausblick über Fluss und Hafen.

Am Sonntagmorgen ging's wieder in Richtung Heimat, jedoch nicht, ohne zuvor noch eine große Prise Seeluft mitzunehmen: Auf dem Weg Richtung Calais gab es einen Halt am Kap Blanc Nez. Hoch über den Klippen ist von dort in Richtung Süden der Felsenvorsprung Gris Nez zu sehen. Es regnete zwar nicht, dafür aber verhüllte der Dunst die berühmten weißen Kliffs vom englischen Dover, die an der Meerenge zum Greifen nah erscheinen.