Baustelle in Hückelhoven : Brücke in Brachelen wird neu gebaut

Brücke in Brachelen wird neu gebaut

Baustelle in Hückelhoven

An der L 364 wird gearbeitet (Symbolfoto). Foto: dpa/Jan Woitas

Hückelhoven Wer die Landstraße L 364 über Brachelen fährt, muss in den kommenden Monaten umplanen. Wie der Landesbetrieb Straßen NRW mitteilt, ist die Straße zwischen dem Holter Weg und der Rischmühlenstraße ab sofort gesperrt.

Die Bauarbeiten sind für knapp zehn Wochen angesetzt, bis voraussichtlich Ende November dieses Jahres wird die Straße an dieser Stelle also noch gesperrt bleiben. Umleitungen sind vor Ort ausgeschildert. So werden Fußgänger und Radfahrer über die Annastraße sowie den Kampbusch umgeleitet. Der motorisierte Verkehr wird für diesen Zeitraum über die Linnicher Straße und die Rischmühlenstraße geführt.