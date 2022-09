Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Auto brennt in Erkelenz aus

Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Erkelenzer Land Die Kripo ermittelt in Erkelenz nun wegen einer möglichen Brandstiftung. In Gerderath brachen Einbrecher in Schule und Kita ein, in Hückelhoven erbeuteten Diebe unter anderem eine Dartscheibe und eine Angeltasche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auto brennt aus In der Nacht zu Donnerstag ist gegen Mitternacht im Bereich Schulring/Adolf-Kolping-Hof in Erkelenz ein Auto ausgebrannt. Die Kripo schließt eine Brandstiftung nicht aus. Zeugen werden gebeten, sich unter 02452 9200 zu melden.

Einbrüche in Kita und Schule Unbekannte sind zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in die städtische Kita und die Grundschule in Gerderath eingebrochen. Laut Polizei verschafften sie sich in der Kita über ein Fenster Zugang – ob etwas fehlt, ist noch unklar. In der Schule brachen die Täter mehrere Türen auf und erbeuteten Bargeld. Ob die Taten miteinander zusammenhängen, ermittelt nun die Polizei.

Dartscheibe gestohlen Zu mehreren Diebstählen aus Autos kam es in der Nacht zu Dienstag in Hückelhoven und Brachelen. Auf der Von-Dechen-Straße stahlen Diebe Bargeld aus der Mittelkonsole. In Brachelen lagen die Tatorte in den Straßen Schwarzer Weg, dem Kommend und auf der Neustraße. Die Diebe erbeuteten dort eine Angeltasche, eine Dartscheibe mit Zubehör, Parfüms sowie Bargeld.

(RP)