Komplizierte Arbeiten in Hückelhoven : Deckensanierung der Aula dauert zwei Wochen länger

Komplizierte Arbeiten in Hückelhoven

Hückelhoven Die Deckensanierung in der Aula verteuert sich um rund 55.000 Euro und wird erst im Oktober fertig. Als die Deckenelemente abgerissen wurden, traten an manchen Stellen Überraschungen zu Tage.

HÜCKELHOVEN Wie das so ist bei Sanierungen: Unvermutet tauchen Stellen auf, die neue Lösungen brauchen. So war es auch bei der aufwändigen Erneuerung der Decke in der Aula. Seit Mitte Juli steht ein dicht verzweigtes Gerüst über den Stuhlreihen, um die aus den 1970er Jahren stammenden Deckenelemente originalgetreu zu erneuern. Dafür hatte die Stadt 441.500 Euro kalkuliert. Doch die Sanierung wird teurer und länger dauern, erklärte die Verwaltung jetzt im Haupt- und Finanzausschuss.