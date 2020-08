Schwimmen : Schöne Siege in der Aggertalsperre

Gummersbach Die Schwimmer aus der Region waren gut bei der 18. Mittelrhein-Meisterschaft im Freiwasserschwimmen, die in der Aggertalsperre bei Gummersbach ausgeschwommen wurden.

Pascal Knein schlug nach 2:05:37,89 als 2004-Jahrgangs-Sieger der offenen Klasse an, über 2500 Meter der Herren kamen Mats Blankertz (10.) nach 42:43,33 und Max Moll (11., beide Jahrgang 2006) nach 43:21,01 an. Bo Mathissen schaffte als Neunter des Jahrgangs 2007 54:33,35.

Handball: Bayer-Nachwuchs tritt in der Staffel West an

Handball : Handball: Bayer-Nachwuchs tritt in der Staffel West an

Feuer in Entsorgungsbetrieb : Feuerwehrmann bei Großbrand in Gummersbach verletzt

In der AK 55 kam Alfons Knein in 56:54,16 an. Im Damen-Wettkampf beendeten Finja Krone (16. im Jahrgang 2006; 48:13,25) und Alina Switula (17. im Jahrgang 2005; 48:13,56) Seite an Seite den Wettkampf. Ihre Teamkollegin Elaine Burdich belegte im Jahrgang 2005 mit 38:54,37 den elften Rang. Sie stand auch in der 1250-Meter-Staffel, in der sie aber als letzte Starterin nach Pascal Knein und Mats Blankertz eine Runde absolvierte. Unter 51 Teams schaffte das Trio die Gesamtzeit von 1:01:10,08 Stunden und Platz 20.