Kabarettist in Hückelhoven : Pufpaff wegen Sanierung in Hilfarth

Der Komiker Sebastian Pufpaff hält bei der Verleihung des Deutschen Comedypreises 2018 eine Laudatio (Archiv). Foto: dpa/Henning Kaiser

Hückelhoven Das Gastspiel des beliebten Kabarettisten und Entertainers am 17. September wird von der Aula des Gymnasiums Hückelhoven ins Haus Sodekamp-Dohmen verlegt.

Im Rahmen der Reihe „Hückelhoven macht Kultur“ sollte der TV-bekannte Kabarettist, Moderator und Entertainer Sebastian Pufpaff ursprünglich am Donnerstag, 17. September, in Hückelhoven in der Aula des Gymnasiums sein neues Programm „Wir nach“ präsentieren. Da jedoch die Deckensanierung in der Aula noch nicht abgeschlossen ist, hat sich die Rurtal Produktion in Abstimmung mit der Stadt Hückelhoven entschieden, das Gastspiel in den Saal Sodekamp-Dohmen nach Hilfarth zu verlegen. Die Zuschauerzahl ist auf 200 beschränkt, sodass alle Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können. Die Veranstaltung wird unter strenger Beachtung der geltenden Corona-Regeln durchgeführt. Die Zuschauer werden an Tischen platziert.

Nach eigenen Angaben brachte ihn sein Nachname zur Comedy. Um sich nicht verspotten zu lassen, ging Pufpaff in die Offensive und wurde Kleinkünstler. Der Durchbruch gelang ihm 2010 mit einem fulminanten Solo-Auftritt beim deutschen Kabarett-Wettbewerb Prix Pantheon, der ihm prompt den Publikumspreis einbrachte und anschließend in der Presse als „scharfzüngig, hintersinnig und politisch herrlich unkorrekt“ bezeichnet wurde. Und genau diesem Stil ist er seitdem treu geblieben. In seinem brandneuen Solo „Wir nach“ lädt Pufpaff sein Publikum ein, mit ihm auf eine Reise in die Mitte des Humors zu gehen, denn da entspringt der Sinn des Lebens: Lachen! Er widmet sich dieser Mission mit der gleichen bestechenden Lässigkeit, wie man sie von seinen regelmäßigen Auftritten in der „heute-Show“ kennt, wo er häufig in der Rolle eines Lobbyisten und Vertreters von Arbeitgeberinteressen auftritt.

„Hückelhoven macht Kultur“ wird präsentiert von der Stadt Hückelhoven in Zusammenarbeit mit der Rurtal Produktion und unterstützt von der EBV und der NEW. Informationen zur Veranstaltung am 17. September gibt es bei der Rurtal Produktion unter der Telefonnummer 02431 805480 oder online unter www.rurtal-produktion.de.

(gala/c-st)