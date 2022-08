Mit Ausflug nach Belgien : Dorothee Mühlenbruch lädt zum Wandern ein

Wanderführerin Dorothee Mühlenbruch nimmt ihre Touren wieder auf. Foto: Mühlenbruch

Hückelhoven Im September wartet eine kleine Kultur- und Schlemmerreise nach Aubel auf ihre Gäste. Die Tradition des Aubeler Marktes stammt aus dem Jahre 1630.

Wanderführerin Dorothee Mühlenbruch wird auch in den kommenden Wochen nicht untätig sein – im Gegenteil. Für August hat sie zwei Wanderungen im Angebot, für den September dann einen besonderen Ausflug nach Belgien.

Am 19. August steht eine Heidewanderung zur Heide im alten Militärgelände des Brachter Waldes an. Zehn Kilometer wird es durch das Naturschutzgebiet des Brachter Waldes gehen. „Diese Wanderung bietet so viel, dass wir uns gar nicht satt sehen können“, verspricht Dorothee Mühlenbruch. Es sei die Geschichte das Kalten Krieges, als hier das größte Munitionsdepot der britischen Rheinarmee lag. Zurückgebaut erlebe man heute teils unberührten Wald, teils schneeweiße magere Sandböden und Heide soweit das Auge reiche. „Aber wir erleben auch die alten Militärstraßen und die Splitterwände zum Schutz der Depots. Heute wunderschön bewachsen. Die Tour ist enorm abwechslungsreich“, betont die Wanderführerin.

Am 23. August steht eine 15 Kilometer lange Etappe von Welkenraedt bis Aubel auf dem Plan. Die Höhen seien gut zu bewältigen. „Auf meist guten Wegen, es sind zwei schmale Abstiege dabei, wandern wir durch hohe Wiesen, auf schmalen Waldwegen und Wirtschaftswegen mit fantastischer Aussicht“, sagt Dorothee Mühlenbruch. Es gebe zwar nicht viel Wald, doch wenn, sei es ausschließlich Naturwald. Einige Bäume und Hecken am Wegesrand spenden Schatten, die Aussicht sei fast immer grandios. „Die Stelle, an der wir die zweite größere Pause einlegen ist eine echte Überraschung“, verspricht die Wanderführerin im Vorfeld. Dieser Ort lasse jeden Einzelnen sicher kurz innehalten und nachdenklich werden, ist sie überzeugt.

Ein besonder Ausflug wartet dann am 25. September auf interessierte Gäste. Eine kleine Kultur- und Schlemmerreise nach Aubel. „Das Besondere an dem Markt in Aubel ist die intensiv gepflegte Lebensart, und die sonntägliche Feststimmung“, sagt Mühlenbruch. Denn der Sonntag ist in Belgien traditionell der „Ausgehtag“, der Tag der Familie, der Feste, der Traditionen und der Veranstaltungen. Angeboten werden hervorragende Regionalprodukte aus dem Herver Land und seiner Umgebung. Die Tradition des Aubeler Marktes stammt aus dem Jahre 1630. Und da der Genuss bekannterweise schon beim Einkaufen beginnt, zelebriere und koste man ihn an Ort und Stelle. „Man spürt die Hingabe und Leidenschaft, welche die Menschen den heimischen Produkten entgegenbringen, auf Schritt und Tritt beim Flanieren über den Markt“, hebt sie hervor. Bei gutem Wetter ist noch ein weiterer Stop geplant. Es sei ein „bewegender Ort“, sagt Dorothee Mühlenbruch. Und sie gibt noch den Tipp mit auf den Weg, eine Kühltasche für den Bus mitzunehmen.

Verbindliche Anmeldungen und weitere Informationen zu allen Touren gibt es bei Wanderführerin Dorothee Mühlenbruch. Per Mail an info@wanderfreuden.eu oder telefonisch unter der 02432 96203117

