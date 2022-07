Zug-Chaos : Thalys kollidiert mit Tier – Tausende Reisende stranden in Belgien in Frankreich

Thalys kollidiert mit Tier – Tausende Reisende stranden in Belgien in Frankreich

Das Archivbild zeigt zwei Thalys-Züge am Gleis in Frankreich. Foto: Jutta Stüsgen

Brüssel Der Zusammenprall eines Thalys-Schnellzugs mit einem Tier in Belgien hat zu einem Verkehrschaos mit tausenden gestrandeten Bahnpassagieren geführt. Eine Weiterreise für die Betroffnen am Samstagmorgen ist unwahrscheinlich.

Der in der belgischen Hauptstadt Brüssel gestartete Zug stieß am Freitagnachmittag nahe der westbelgischen Stadt Tournai mit einem Tier zusammen, wie ein Thalys-Sprecher sagte. „Es ist Rauch ausgetreten und der Zusammenprall hat zu einem technischen Problem im Triebwagen geführt.“

Der Zug habe deswegen nicht mehr weiterfahren können, außerdem habe der Strom abgeschaltet werden müssen. Tausende Gäste blieben vorübergehend in Zügen auf der Strecke stecken oder mussten an Bahnhöfen warten, häufig ohne zu wissen, ob und wann es für sie weitergeht.

Während es in Paris zunächst hieß, der Thalys-Zugverkehr solle im Verlauf des Abends wieder aufgenommen werden, wurden schließlich alle sechs geplanten Abfahrten gestrichen. In umgekehrter Richtung schaffte es mindestens ein in Amsterdam gestarteter Zug am späten Freitagabend schließlich nach Paris.