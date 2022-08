Im Grenzgebiet zwischen Belgien und Aachen : Lkw-Fahrer zeigt Bundespolizei bei Kontrolle den Hitlergruß

Aachen Ein 24-Jähriger Lkw-Fahrer fiel am Donnerstagmittag einer Streife der Bundespolizei im Grenzgebiet zwischen Belgien und Aachen auf. Er stelle offenbar eine Gefahr für den Straßenverkehr dar und wurde von den Beamten angehalten, woraufhin er den Hitlergruß zeigte und vor den Beamten sexuelle Handlungen an sich selber vollzog.

Der Streifenbesatzung der Bundespolizei fiel am Donnerstagmittag am Grenzübergang Lichtenbusch auf der A44 vor dem Kreuz Aachen ein Lkw auf, der mit sehr langsamer Geschwindigkeit die linke Fahrbahnseite befuhr. Der Fahrer warf verschiedene Papiere aus dem Fenster und stellte offensichtlich eine Gefahr für den Straßenverkehr dar. Erst nach mehrmaliger Aufforderung kam der Lkw-Fahrer zum Stehen. Bei der darauffolgenden Kontrolle verhielt sich der Mann aggressiv. Nach einem negativen Atemalkoholtest wurde er aufgefordert, einen Urintest abzugeben. Daraufhin zeigte er den „Hitlergruß“ und bestätigte diesen mit einem zweifachen verbalen Gruß. Anschließend entblößte er sich, urinierte kurz und fing daraufhin an, vor den Beamten sexuelle Handlungen an sich selber vorzunehmen.

Die Ergebnisse der anschließend angeordneten Blutprobe stehen noch aus. Neben dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr werden das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung als Straftaten geprüft.