Bürgerbühne bereitet neues Theaterstück vor : Krasse Zustände bei Baaler Imperium GmbH

Die Proben zum Stück „Chefs und andere Katastrophen“ sind in vollem Gange. Foto: Ruth Klapproth

Baal Die Hobbyschauspieler der Bürgerbühne proben fleißig. Am 24. September soll Premiere gefeiert werden, wenn es um „Chefs und andere Katastrophen“ geht. Warum auch Hückelhovens Bürgermeister Bernd Jansen mit „desaströsen Ereignissen“ zu tun hat.

Bei der Baaler Imperium GmbH herrschen desaströse Zustände. Mit dem einst erfolgreichen Unternehmen geht es bergab. Die Krankenstände sind hoch, Sekretärin Kristina Stolz (gespielt von Jennifer Gunder) betrachtet 23 Fehler im Diktat mit 25 Wörtern schon als echte Glanzleistung. Die Mitarbeiter sind alles andere als motiviert, frönen lieber dem Büroschlaf oder der hochprozentigen Leidenschaft in Form von Alkohol, der heimlich in der Schreibtisch-Schublade aufbewahrt wird. Senior-Chef Friedrich von Habermann (Harald Klatt) steht mit dem Computer ständig auf Kriegsfuß, pinselt Tipp-Ex auf den Bildschirm, kann und will so nicht mehr weitermachen. Seine Firma möchte er seinem Sohn Boris (Thorben Kischel) übergeben, der allerdings gar nicht daran denkt, die alte Familientradition weiterzuführen. Er hat längst einen ebenso geheimen wie egoistischen Plan gefasst, um weiter seinen luxuriösen Lebensstil ausleben zu können und möglichst wenig bis gar nicht arbeiten zu müssen. Das früher so gut laufende Unternehmen will er an die skrupellose Mitbewerberin Dorothea Klapper (Sonja Buchholz) verkaufen.

„Chefs und andere Katastrophen“ heißt Hans Schimmels turbulente Komödie in drei Akten, die die Hobbymimen der Baaler Bürgerbühne im Herbst an drei Terminen zur Aufführung bringen werden. Zurzeit wird fleißig geprobt. Dafür treffen sich die zehn Akteure zweimal pro Woche im ehemaligen Speisesaal des Landhauses Rick. Auch ein paar neue Gesichter sind dabei, wie Regisseurin und Hauptdarstellerin Sonja Buchholz verrät. Zwei Mitspieler haben aus beruflichen Gründen aufgehört. Auf der Suche nach weiteren Darstellern wurde sie in der eigenen Familie fündig. Tochter Annika Buchholz (14) übernimmt die Rolle der Mitarbeiterin Franziska Bach, ihr Klassenkamerad Max Sadler (15) spielt den jungen Produktionsleiter Maximilian Kluge. Beide gehören der Theater-AG am Hückelhovener Gymnasium bereits seit der fünften Klasse an.

Info Tickets sind jetzt erhältlich Karten zum Preis von elf Euro (Kinder bis 14 Jahre sechs Euro) sind erhältlich in der Baaler Stern-Apotheke, Aachener Straße 32, bei Rita Kluge, Am Hackeberg 30, Telefon 02435 948133, sowie im Schreibwarengeschäft Lengersdorf-Gatzos, Parkhofstraße 43.