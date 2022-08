Ferienspiele in Hückelhoven : Kinder erobern die bunte Manege

Am Ende der Katho-Ferienspiele in Hückelhoven wurde ein gemeinsam erarbeitetes Zirkusprogramm präsentiert. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Nach der langen Corona-Zeit waren die kleinen Teilnehmer froh darüber, endlich wieder Ferienspiele im vollen Umfang erleben zu dürfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Manege frei für den Zirkus Lamberticus: Insgesamt 57 kleine Nachwuchs-Artisten präsentierten im grünen Klassenzimmer der Grundschule An der Burg, was sie in den zurückliegenden zwei Wochen einstudiert hatten. Bei den Ferienspielen im katholischen Lambertus-Jugendheim hatten die sechs- bis zwölfjährigen Mädchen und Jungen in unterschiedlichen Workshops gelernt, wie man auf Stelzen läuft, Teller auf dem Finger dreht, als lustige Clowns das Publikum zum Lachen bringt oder mit Ringen und Bällen jongliert.

Einrichtungsleiterin Jacqueline Küppers war sichtlich stolz auf die kunterbunten Ergebnisse, die zusammen eine abwechslungsreiche Zirkusvorstellung an der frischen Luft ergaben. Sie freute sich besonders über die enge Kooperation mit der benachbarten Grundschule, deren Schulleitung Turnhalle und Schulhof für die Ferienspiele zur Verfügung gestellt hatte. Eltern, Geschwister und Großeltern nahmen im rund angelegten grünen Klassenzimmer Platz, um zum Abschluss der zweiwöchigen Ferienspielaktion hautnah mitzuerleben, wie die Kinder für eine begrenzte Zeit eingetaucht waren in die atemberaubende Welt der Zirkusartisten.

Zehn Betreuer, die mindestens 15 Jahre alt sein sollten, unterstützten Katho-Leiterin Jacqueline Küppers. Zu den Ehrenamtlern gehörte auch Patrice Joachims. Der 17-Jährige gehört seit vielen Jahren der Zirkus-AG am Hückelhovener Gymnasium an. Bei den Vorstellungen des Circus Pepperoni tritt er unter anderem als Feuerschlucker in Aktion. Im Zirkus Lamberticus zog der junge Mann viele bewundernde Blicke auf sich, als er sein Können im Umgang mit den Flammen eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Nach der langen Corona-Zeit, die auch für die Ferienspiele im katholischen Jugendheim zahlreiche Einschränkungen mit sich brachte, waren die kleinen Teilnehmer froh darüber, endlich wieder Ferienspiele im vollen Umfang erleben zu dürfen. "Wegen der Pandemie mussten wir in der Vergangenheit auf nur noch 20 Plätze reduzieren", so Jacqueline Küppers. Auch auf das gemeinsame Mittagessen hatten die jungen Teilnehmer wegen des Virus zwei Jahre lang verzichten müssen. Um den Abwasch mussten sie sich keine Sorgen machen. Die Schnellspülmaschine kam zum Einsatz. Ein erlebnisreicher Tagesausflug führte die Hückelhovener Ferienkinder zum Abenteuerspielplatz im niederländischen Bokrijk.

In der Baaler Freizeiteinrichtung Chill out wurden ebenfalls zwei Wochen lang Ferienspielaktionen unter der Leitung von Franziska Dahlmanns durchgeführt. Dazu eingeladen waren Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 15 Jahren, die unter anderem eine Stadtrallye in Köln absolvierten und den Düsseldorfer Fernsehturm näher erkundeten.

(dg)