Fahndung in Hückelhoven : Betrüger erbeutet mit Wechseltrick 300 Euro

Hückelhoven Eine Kassiererin sollte dem Unbekannten Geld wechseln. Der schaffte es, sie so zu verwirren, dass er mit Bargeld unerkannt entkommen konnte.

Vier 100-Euro-Scheine wollte ein Unbekannter am Samstag, 16. Januar, gegen 17.30 Uhr, in einem Verbrauchermarkt, Am Landabsatz, wechseln, so die Polizei. Wie ein Kassierer aussagte, wollte der Unbekannte dafür 200-Euro-Scheine. Nach einigem Hin und Her verließ der Mann den Markt. Wie sich später herausstellte, fehlten in der Kasse 300 Euro.