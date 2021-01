Sechs Delegierte aus dem Kreis Heinsberg beim CDU-Bundesparteitag : Krückel: „Armin Laschet wurde zu Recht gewählt“

Die sechs Delegierten aus dem Kreis Heinsberg (von links oben im Uhrzeigersinn): Monika Schmitz, Hanno Kehren, Wilfried Oellers, Anna Stelten, Bernd Krückel und Thomas Schnelle. Foto: CDU HS

Erkelenzer Land Das sagen die sechs Delegierten der CDU aus dem Kreis Heinsberg nach dem ersten virtuellen Bundesparteitag der Union, bei dem Armin Laschet zum Parteivorsitzenden gewählt wurde.

Sechs Delegierte aus dem Kreis Heinsberg haben am vergangenen Wochenende am ersten rein digitalen Bundesparteitag der CDU Deutschland teilgenommen. Dabei wurde Armin Laschet zum neuen Parteivorsitzenden der CDU gewählt. Er setzte sich in der Stichwahl gegen Friedrich Merz (521 zu 466) durch, Norbert Röttgen schied schon nach der ersten Runde aus.

Anna Stelten aus dem Selfkant, Monika Schmitz aus Waldfeucht, Bernd Krückel und Wilfried Oellers aus Heinsberg sowie Hanno Kehren und Thomas Schnelle aus Hückelhoven zeigten sich zufrieden mit dem Ablauf des ersten digitalen Parteitags der CDU Deutschland. Mit Armin Laschet hat sich ihr favorisierter Kandidat durchgesetzt.

„Alle konnten sich einen solchen Parteitag in digitaler Form nicht recht vorstellen“, berichtet Landtagsabgeordneter Thomas Schnelle. Die Zweifel an der technischen Durchführbarkeit seien jedoch schon bei einem ersten Probelauf am Dienstag, 12. Januar, beseitigt worden. „Hier klappte die Technik, und es wurden Abstimmungen und Wahlen geprobt“, berichtet Thomas Schnelle.

Wie bei vorangegangenen Bundesparteitagen wurde am Donnerstagabend vor dem Parteitag eine Vorbesprechung des Landesverbandes NRW während einer Videokonferenz vorgenommen. „Beim eigentlichen Bundesparteitag funktionierte die Technik hervorragend“, berichtet Thomas Schnelle. Lediglich bei einer Wortmeldung habe es Tonprobleme gegeben.

Neben den Wahlen des Bundesvorstandes stand beim Parteitag der CDU die Wahl des Bundesvorsitzenden im Mittelpunkt. „Wir waren natürlich alles auf die Vorstellungsreden gespannt, die in alphabetischer Reihenfolge stattfanden. Armin Laschet hielt dabei auch aus Sicht unserer Delegierten eine hervorragende Rede und wurde zu Recht gewählt“, sagt CDU-Kreisvorsitzender Bernd Krückel. „Nun gilt es für alle, Armin Laschet zu unterstützen und geschlossen in die nächsten Wahlen zu ziehen. Dass uns dies gelingt, sehe ich nach diesem Parteitag sehr optimistisch.“