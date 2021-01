Modekette hat eine Niederlassung in Hückelhoven : Adler stellt Insolvenzantrag – Öffnung nach Lockdown

Hückelhoven Die Modehauskette hat Insolvenz beantragt. Doch es soll eine Sanierung in Eigenregie folgen. Für den Standort in Hückelhoven mit seinen elf Mitarbeitern hat das keinen Einfluss.

Vor acht Monaten hatte man sich noch mit den Hausbanken über neue Kredite geeinigt, jetzt hat die traditionsreiche Modekette Adler beim Amtsgericht Aschaffenburg einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Dies sei eine Folge des erneuten Lockdowns. Der Insolvenzantrag soll jedoch keinen Einfluss auf die Niederlassung in Hückelhoven und seine elf Mitarbeiter haben. Vielmehr plant das Unternehmen schon für die Zeit nach dem Lockdown. „Das operative Geschäft von Adler soll unverändert weiter betrieben werden. Entsprechend ist geplant sämtliche Standorte in Deutschland, also auch den in Hückelhoven, nach dem 31. Januar 2021 wieder zu eröffnen“, sagt ein Unternehmenssprecher.