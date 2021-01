Einsatz in Hückelhoven : Feuerwehr löscht Brand in einer Wohnung

Zu einem Wohnungsbrand rückte die Feuerwehr aus. Foto: Uwe Heldens

Hückelhoven Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Buscher Straße in Ratheim wurde die Feuerwehr der Stadt Hückelhoven am späten Freitagabend um 23.22 Uhr alarmiert. Eine Person musste wegen einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht werden.

Demnach sollte im ersten Obergeschoss ein Zimmer brennen. Bei ihrem Eintreffen am Einsatzort stellten die Wehrleute dann auch eine Rauchentwicklung am Balkon des Hauses fest. Inzwischen hatten die Bewohner eigenständig das Haus verlassen können, eine Person musste jedoch wegen einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht werden.