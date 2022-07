Sternenreiterhof in Ratheim : Kinder mit und ohne Handicap machen Theater

Therapeutisches Reiten für Kinder mit und ohne Handicap bietet Ruth Adams auf ihrem Hof in Krickelberg bei Ratheim an. Foto: Renate Resch

Ratheim Der Gebrüder-Grimm-Märchenklassiker „Jorinde und Joringel“ wird am Samstag, 13. August, und am Sonntag, 14. August, jeweils um 15 Uhr aufgeführt. Der Eintritt ist frei, Kuchenspenden sind erwünscht.

„Hier werden die individuellen Bedürfnisse sehr gut berücksichtigt“, hat ihre Mutter schnell festgestellt, seit Hazal vor zwei Jahren den Wunsch äußerte, gerne Reiten lernen zu wollen. Die Leitende Oberärztin der Mönchengladbacher LVR-Klinik findet Ruth Adams‘ außergewöhnliches Konzept gut, freut sich schon auf die nächste Theateraufführung nach der langen Corona-Zwangspause, an der ihre Tochter beteiligt sein wird. Der Gebrüder-Grimm-Märchenklassiker „Jorinde und Joringel“ wird am Samstag, 13. August, und am Sonntag, 14. August, jeweils um 15 Uhr aufgeführt. Der Eintritt ist frei, Kuchenspenden sind erwünscht.

Jorinde und Joringel sind ein junges Liebespaar, das versehentlich in die Nähe des Schlosses kommt. Auch Jorinde wird zur Nachtigall, und während Joringel sich nicht mehr bewegen kann, fängt die bösartige Hexe sie ein und nimmt sie mit sich fort. Joringel fleht sie an, sie freizulassen, aber sie lässt sich nicht erweichen. Joringel verbringt lange Zeit in der Fremde als Schäfer und läuft oft um das Schloss herum. Dann träumt er von einer blutroten Blume mit einer Perle in der Mitte. Er wandert neun Tage und findet die Blume morgens mit einem Tautropfen in der Mitte. Dagegen ist die Hexe machtlos, obwohl sie Gift und Galle spuckt.