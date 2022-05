Schloss Myllendonk : Hochklassiger Golfsport zum Geburtstag

Die Anlage des GC Schloss Myllendonk liegt höchst reizvoll inmitten eines Landschaftsschutzgebietes im Korschenbroicher Ortsteil Herrenshoff. Foto: Schloss Myllendonk

Korschenbroich Am Wochenende ist der GC Schloss Myllendonk Gastgeber der Deutschen Meisterschaften in der Altersklasse 50 Damen & Herren. Eine Premiere für den Golf-Club aus Korschenbroich. Zuschauer haben an allen drei Turniertagen freien Eintritt.

Von Dirk Sitterle

So sieht das perfekte Timing für eine amtliche Feier aus: Heute auf den Tag genau vor 57 Jahren wurde der GC Schloss Myllendonk gegründet. „Und das passt terminlich jetzt natürlich super zu den Deutschen Meisterschaften“, findet Klubmanager Ulrich Klaus-Sasserath. Darob klingt Roger Brandts vielleicht sogar ein wenig überschwänglich. Seinen Stolz auf das Erreichte, aber mehr noch seine ansteckende Begeisterung möchte der Klubpräsident indes auch gar nicht verbergen. „Für uns ist es eine große Ehre und Freude auf unserer in herrlicher niederrheinischer Landschaft gelegenen Anlage zum ersten Mal eine nationale Meisterschaft ausrichten zu dürfen“, führt er besten aufgelegt aus und fügt noch erklärend hinzu: „Das ist das Ergebnis der intensiven Arbeit, die das gesamte Team in den vergangenen Jahren geleistet hat.“

Der 1965 gegründete Klub verfügte zunächst über neun Spielbahnen, 1980 folgte die Erweiterung auf 18 Löcher. Die Golfanlage rund um das mittelalterliche Wasserschloss Myllendonk liegt höchst reizvoll inmitten eines Landschaftsschutzgebietes im Korschenbroicher Ortsteil Herrenshoff. Der Parkland Course mit seinen saftig-grünen Fairways ist geprägt von sehr altem Baumbestand, Zuflüssen zu den Grachten und natürlichen Teichen. Dafür erhielt der Klub das Gold-Zertifikat im DGV-Umweltprogramm „Golf&Natur“. Das wurde 2005 vom Deutschen Golf-Verband in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Naturschutz entwickelt und gliedert sich in die Schwerpunkte Natur und Landschaft, Pflege und Spielbetrieb, Arbeitssicherheit und Umweltmanagement sowie Öffentlichkeitsarbeit und Infrastruktur. Von den rund 750 Golfplätzen in Deutschland sind aktuell rund 175 Golfanlagen mit Gold, Silber oder Bronze zertifiziert. Der Platz des GC Schloss Myllendonk, einer von bundesweit nur 36 Golfclubs, die das Gütesiegel „The Leading Golf Clubs of Germany“ tragen dürfen, ist zwar nicht besonders lang, aber die Fairways sind schmal, daher wird es für die 50 Frauen und die 80 Männer auf Präzision und Strategie ankommen.

Martin Birkholz vom GSV Düsseldorf tritt bei den Deutschen Meisterschaften in der Altersklasse 50 als Titelverteidiger und Favorit an. Foto: DGV/Kirmaier

Info Die drei Tage auf Schloss Myllendonk im Überblick Was Deutsche Meisterschaften der Altersklasse (AK) 50 der Damen und Herren. Wer 50 Damen und 80 Herren im Teilnehmerfeld mit vielen Topspielern der Deutschen Rangliste. Wann und Wie Proberundentag am Donnerstag. Turnierbeginn am Freitag. Start Freitag und Samstag gegen 8.30 Uhr im Zehn-Minuten-Takt. Finale am Sonntag voraussichtlich ab 9 Uhr. Veranstalter Deutscher Golf Verband. Ausrichter Golfclub Schloss Myllendonk. Bilder, Ergebnisse und aktuelle News www.golf.de und www.gcsm.de

Als Topfavorit tritt Nationalspieler und Seriensieger Martin Birkholz (GSV Düsseldorf) an. Dem dreifachen Ü50-Europameister mit einem Handicap-Index von -4,0 noch am ehesten gefährlich werden könnte Marc Mazur (Stuttgarter GC Solitude), der 2016 den EM-Titel bei den Mid-Amateuren gewonnen hatte. Nicol Elshoff (GC Hösel) geht bei den Frauen als Titelverteidigerin an den Start, bekommt es allerdings mit starker Konkurrenz zu tun – allen voran die Vorjahreszweite Sylvia Wilms (Münchener GC). Für sie und die Elite im Senioren-Golf nimmt die Saison erst mit diesem Highlight auf Schloss Myllendonk so richtig Fahrt auf.