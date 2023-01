Geschäfts-Neueröffnung in Hilden Nähfreunde finden in der Innenstadt ihr „GarnGlück

Die Wege der Beiden kreuzten sich – folgerichtig – während ihrer Ausbildung. Und jetzt eröffneten sie ihr gemeinsames Stoffgeschäft „GarnGlück“ in der Hildener Innenstadt. Im Ladenlokal an der Schulstraße sorgen sie damit für Kontinuität – schließlich war hier bis zum Jahresende 2022 das Stoffgeschäft „Tante Hilde“ zuhause. Im Herbst lief der Ausverkauf. „Ich hatte bereits Nähkurse dort gegeben und wurde gefragt, ob ich die Räume nutzen wolle“, erklärt die gebürtige Leverkusenerin Jasmin Wörmer. In Eigenarbeit, mit der tatkräftigen Hilfe von Freunden und Bekannten bereiteten die beiden Gesellschafterinnen das helle Ladenlokal für die Neueröffnung vor, strichen, werkelten und richteten das Mobiliar ein. „Moderne Bekleidungsstoffe für jung und alt“ – so beschreiben die Betreiberinnen das Sortiment. „Wir wollten eine bunte Mischung reinbringen“, sagt Clara Frotz. Dazu zählt nun auch ein gezieltes Angebot von Stoffen für Kinderbekleidung. Hinzu kommen in Kürze auch Kurzwaren wie Knöpfe, Reißverschlüsse und Gummibänder.