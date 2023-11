Drei Taten in einer Nacht Reinigungskraft überrascht Einbrecher in Goch

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Goch zu gleich drei Einbrüchen. Am frühen Dienstagmorgen gegen 4.50 Uhr stieß eine Reinigungskraft im Thekenbereich eines Restaurants an der Voßstraße auf einen unbekannten Mann. Die 65 Jahre alte Gocherin betrat das Ladenlokal über den Seiteneingang am Markt, holte ihren Schlüssel und ging in den Keller. Als sie aus dem Keller wieder hochkam, sah sie im Thekenbereich einen Mann. Sie fragte geistesgegenwärtig, was er dort tun würde. Der Unbekannte antwortete, dass er Geld wolle.