Großeinsatz in Hilden Prügelei vor der Kneipe – Polizei sucht Schusswaffe

Die Ermittlungen zum genauen Hergang der Auseinandersetzung dauerten am Sonntag noch an.Kurz nach dem Vorfall hatten Besucher der Gastronomie am Fritz-Gressard-Platz in den Sozialen Medien berichtet, dass sie wegen des Einsatzes die Kneipen nicht mehr verlassen dürften. Die Polizei hatte dazu noch in der Nacht erklärt: „Bitte keine Panik verbreiten.“