Baustelle in Viersen-Dülken Busse müssen zwei Monate länger Umleitung fahren

(taba) Seit Mitte September können die Buslinien 083 und 085 nicht mehr an der Bushaltestelle „Dülken Schulstraße“ halten, in Richtung Viersen ist eine Ersatzhaltestelle der „Schulstraße“ aufgebaut. Auch die Haltestelle „Alter Markt“ wird seit September ausgelassen, Fahrgäste werden auf die „Marktstraße“, die die Busse stattdessen anfahren, verwiesen. Grund für die Umleitung: eine Baustelle auf der Schulstraße. Dort werden veraltete Wasserleitungen ausgetauscht und die Versorgungsleitungen für Strom gestärkt. Für die Anwohner wurden in der Zwischenzeit Fußgängerbehelfsbrücken errichtet, um ihre Sicherheit während der laufenden Umbindearbeiten der Netzanschlüsse zu gewährleisten.