Nachmieter gefunden Ein Vintage-Geschäft zieht in den Klever Palette-Standort

Wie berichtet hat die Caritas angekündigt, die beiden Sozialkaufhäuser Palette am Königsgarten in Kleve und an der Steinstraße in Emmerich zum Ende des Jahres zu schließen. Am 9. Dezember soll Schluss sein. Nun ist auch klar, was aus der Immobilie in der Kreisstadt wird: Sandra und Lena Werner ziehen mit ihrem Geschäft „Vintage Circle“ von der Hagschen Straße gen Unterstadt. Im Februar wolle man an dem Standort an der Kalkarer Straße neu eröffnen, nachdem die Räumlichkeiten aufwendig saniert wurden.