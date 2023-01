Verbraucher-Arbeitsgemeinschaft ist auf der Suche Pflege-Scouts brauchen aus Hilden und Haan Verstärkung

Fromm ist wie die anderen Pflege-Scouts von der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher im Kreis Mettmann ausgebildet worden und fühlte sich laut eigener Aussage gut auf ihre beratende Tätigkeit vorbereitet. „Ich möchte Interessierten ganz explizit die Sorge nehmen, dass sie einen pflegerischen und/oder juristischen Hintergrund haben müssen. Man wird geschult, den Fragebogen, nach dem der Medizinische Dienst arbeitet, anderen verständlich nahe zu bringen. Gerade, wenn Ältere keine Angehörigen oder Bekannte haben, die ihnen in so einer belastenden Situation zur Seite stehen, leisten wir wichtige Unterstützung,“ so Fromm. So komme es schon einmal vor, dass erwachsene Kinder die Pflege-Scouts bitten, ihre Angehörigen von den Vorteilen zu überzeugen, sich um einen Pflege-Grad zu bemühen.