Advent in der Innenstadt So schön ist der Weihnachtsmarkt in Hilden

Schon am ersten Tag tummelten sich viele Hildener in der Innenstadt, tranken einen Glühwein oder aßen eine Portion Grünkohl mit Mettwurst. Kinder drehten eine Runde auf dem Karussell oder bettelten so lange ihre Eltern an, bis sie ihnen einen Paradiesapfel oder eine Portion Zuckerwatte kauften. „Der Hildener Weihnachtsmarkt ist immer besonders schön“, erklärte eine Besucherin aus Haan.