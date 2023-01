Sieben Fakten Als hier noch Schirmgestelle gefertigt wurden

Der Gewerbepark Süd blickt auf eine lange Historie zurück. Während heutzutage verschiedene Unternehmen an der Hofstraße ihren Sitz haben, begann die Geschichte mit einer Schirmfurniturenfabrik in Familienbesitz. Wussten Sie, dass hier das Gestell für den einst weltbekannten „Boy“-Taschenschirm hergestellt wurde? Oder dass der Künstler Willy Bitter dem Kunstraum seinen Namen gab? Wir haben sieben Fakten zusammengestellt, die Sie vielleicht so nicht kannten.