Befuskolleg Hilden In drei Jahren zur Biotech-Forschung

Ziel der dreijährigen Ausbildung zur Biologisch-technischen Assistentin und zum Biologisch-technischen Assistenten ist zum einen der Erwerb der Fachhochschulreife (FHR). Parallel dazu wird der Berufsabschluss BTA erworben. Der Unterricht findet in kleinen Lerngruppen statt. Die praktische Ausbildung in den hochmodernen S1-Gentechniklaboren erfolgt in Teams. Weit über die Hälfte der Ausbildungsdauer arbeiten die Auszubildenden an individuell gestalteten Arbeitsplätzen in den Laboren. So erlernen sie selbstständig und praxisnah die aktuellen Verfahren der Biowissenschaften. Die Fächer des berufsübergreifenden Bereichs werden wie die theoretischen Grundlagen der berufsbezogenen Fächer im Klassenverband unterrichtet.