Hilden : Seit 25 Jahren Treffpunkt für Menschen

Hannelore Lappe organisiert das beliebte Marktcafé St. Konrad von Anfang an. Das Café ist offen für alle. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Donnerstags von 10 bis 11.30 Uhr wird der Pfarrsaal St. Konrad zum Treffpunkt. Seit der Gründung gab es manchen Wandel.

Angefangen hat alles im Jahr 1994. Damals kam in der kfd (Katholische Frauen Deutschland) der Gemeinde St. Konrad die Idee auf, ein Café einzurichten. „Wir wurden immer wieder von Menschen angesprochen, die einsam waren“, erinnert sich Hannelore Lappe zurück. „Sie wollten sich gerne treffen, viele konnten es sich nicht leisten, immer in ein Café zu gehen.“ Zuerst brauchte es natürlich einen passenden Raum für den neuen Treffpunkt. „Wir hatten am Anfang keinen Platz“, sagt Lappe. Dann kam man mit der Gemeinde überein, den Pfarrsaal von St. Konrad zu nutzen.