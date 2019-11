Hilden : Hildener genießen Kultur am Sonntag

In Galerien und

Viel entdecken konnten am Sonntag Kulturfreunde in Hilden. Am sogenannten Kultursonntag hatten zwischen 10.30 und 18 Uhr Ateliers und Galerien in der Itterstadt geöffnet und erlaubten den Besuchern tiefe Einblicke in die Werke und die Arbeit der Künstler. Auch die Bücherei beteiligte sich.