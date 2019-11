Hilden : Musikinstrumente aus Recyclingmaterial

Die Stadtbücherei Hilden bietet auch eine Menge für Kinder. Der Neubau am Nove-Mesto-Platz wurde am 15. Januar 1994 eingeweiht. Baukosten: rund 6,1 Millionen Euro. Foto: Stadtbücherei Hilden

Die Stadtbücherei Hilden hatte Kinder zu einem besonderen Bastelangebot eingeladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Schuknecht

Die Stadtbücherei Hilden hatte Kinder eingeladen, aus unterschiedlichem Recyclingmaterial Musikinstrumente wie Rumbarasseln, Panflöten oder Gitarren zu basteln. Vor drei Jahren war es Marina Schorn, die die Bastelaktion rund um den Instrumentenbau initiierte, Ansonsten bietet Schorn Kreativnachmittage für Kinder zwischen sechs Monaten und einem Jahr an, die dann gemeinsam mit ihren Müttern mit Fingerfarben erste künstlerische Ausdrucksformen erproben.

Diesmal kommen leere Milchkartons, Packungen mit Plastiktrinkhalmen oder bereits geleerte Ü-Eier zum Einsatz. Der sonnige Spätsommertag, mit seiner Verlockung vor dem Winter nochmal an frischer Luft zu spielen, ist vermutlich der Grund, warum sich nur wenige Kinder am Basteltisch in der Kinderbücherei eingefunden haben. Umso intensiver kann sich Marina Schorn um die anwesenden Mädchen und Jungen kümmern.

Info Veranstaltungen für Kinder in der Bücherei ABC-Wichtel donnerstags für Kleinkinder von 12 bis 24 Monaten, freitags für Babys von sechs bis zwölf Monaten. Infos unter Tel. 02103 72-301. Kuschelkino jeden zweiten Donnerstag (nächster Termin am 14. November) ab 15.30 Uhr. Dabei werden Familienfilme ohne Altersbegrenzung gezeigt. Der Eintritt ist frei. Vorlesetag Beim Bundesweiten Vorlesetag liest Bürgermeisterin Birgit Alkenings am Freitag, 15. November, um 9 Uhr Kindern eine spannende Geschichte vor. Um 11 Uhr sind weitere Kinder eingeladen, denen die Hildener Autorin Heidi Oberscheidt ihr Buch „Mampfi auf dem Weg ans Meer“ vorstellt. Autorenlesung Sven Lembrecht liest am Samstag, 16. November, um 11.30 Uhr zum ersten Mal aus seinem Bilderbuch „Bodobert“ in der Stadtbücherei vor. Eintritt frei.

„Oh Gott, ich habe ein Problem, ich habe schlecht geklebt“, entfährt es Mattia als er seine Panflöte aus Trinkhalmen hochhebt und mit den unterschiedlichen Längen nicht einverstanden ist. „Du hast nicht schlecht geklebt und auch kein Problem, das können wir noch immer korrigieren“, sagt mit leiser beruhigender Stimme Marina Schorn und bewirkt, dass der Neunjährigen sich sofort entspannt. „Ich bin Erzieherin, Pädagogin und selbst Mama“, gibt Schorn als Expertise für ihre ruhige Einfühlsamkeit an.

Derweil bastelt Lara an einer Rassel nach eigenen Vorstellungen. Lediglich den gelben Ü-Ei-Kern, den sie teilweise mit körnigem Material gefüllt hat, nimmt die Fünfjährige als Ausgangsbasis. Ihre Fantasie zeigt sich schon an ihren beiden kleinen Stofftieren, die sie mitgebracht hat. Das sind „Bäri“ und „Hund“ und sie stecken in Socken, weil ich sie so in Meerjungfrauen verwandelt habe“, erklärt Lara selbstbewusst. Unterdessen hat Mattia seine Panflöte zur Zufriedenheit fertiggestellt und entlockt ihr stolz sogar einige sphärische Töne.

Der Erfolg animiert ihn, jetzt eine Milchkarton-Gitarre in Angriff zu nehmen. Der Karton bekommt zunächst ein Schallloch, in den Ausgießer wird eine gerollte Pappe als Griffbrett gesteckt. Als Saiten fungiert Gummiband, das von Klammern für Versandtaschen gehalten wird. Mattia will es kaum glauben, aber als er an dem Gummiband zupft, erzeugt er tatsächlich einen Ton, der zwar etwas dumpf klingt, der ihn aber dennoch begeistert. Der Stolz, etwas selbst geschaffen zu haben, schwingt zweifellos mit.

Strohhalme sind nicht nur fürs Trinken nützlich - daraus lassen sich auch Panflöten basteln. Foto: dpa/Ralf Hirschberger