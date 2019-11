Hilden : Zeit zum Bummeln und Schmökern

Douglas Willcox war schon mehrfach beim Hildener Antikmarkt dabei. Auch an diesem Wochenende hatte er beim Markt in der Fußgängerzone wieder viele Antiquitäten im Angebot. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Der Antik- und der Büchermarkt lockten am Sonntag zeitgleich mit dem verkaufsoffenen Sonntag die Besucher in die Hildener Innenstadt. Schnäppchen gab es an den Ständen, aber auch im Handel.

Von Anna Mazzalupi

Es war voll am Sonntag in der Innenstadt von Hilden. Auf der Mittelstraße, trafen Leseratten, Schnäppchenjäger und Sonntagsbummler aufeinander. Das Wetter zeigte sich pünktlich zum Start des verkaufsoffenen Sonntags um 13 Uhr von seiner milden und vor allem trockenen Seite. In den Geschäften und vor den Schaufenstern sammelten sich Kauflustige, während ein paar Meter davor beim Büchermarkt sowie dem Fabry-Antik- und Trödelmarkt um jeden Cent gefeilscht wurde. Dieser Sonntag ließ bei den Hildenern – und den vielen Besuchern aus der Region – keine Wünsche offen. Für Dr. Matthias Roll und seine beiden Begleiterinnen gab es auf dem Trödelmarkt ein kurioses Schnäppchen: Ein altes Tablett, verziert mit Weinetiketten. Ein Hingucker, der zu Hause vermutlich eine neue Bestimmung als Beistelltisch finden wird. Auf der Rückseite des Holztabletts steht mit Bleistift der Name „Kent Zohnne“. Roll zückt sein Smartphone und schaut, ob er im Internet etwas dazu findet. Tatsächlich: Der Vorbesitzer scheint der ehemalige Geschäftsführer eines Fleischgroßhandels aus Ratingen zu sein. „Vielleicht wurden da früher die Fleischwaren drauf präsentiert“, mutmaßt das Trio aus Gerresheim lachend. Vermutlich wird es nicht das letzte Schnäppchen geblieben sein. Roll und seinen Begleiterinnen gefällt vor allem die gemütliche Atmosphäre und dass sie entspannt bummeln und einfach den Sonntag schön verbringen können.

Diese Absicht haben auch Carola Stuhm und Stephan Sothen mit Hündin Myla aus Unterfeldhaus. An Weihnachtseinkäufe denken sie zwar noch nicht, aber sie genießen es, mal in Ruhe und mit Zeit durch die Läden gehen zu können. „Das ist der richtige Moment, gegen das Online-Thema anzugehen“, erklärt Stuhm. Zwar kaufe sie auch oft aus Zeitgründen im Internet. Das Haptische, das Ausprobieren, Riechen und Schmecken könne das Online-Shopping jedoch nicht bieten. „Außerdem ist es im Vergleich zu Düsseldorf nicht so überlaufen. Auch die Parkplatzsituation ist entspannt“, ergänzt Sothen.

Info 42. Auflage des beliebten Büchermarktes Büchermarkt Zum 42. Mal fand der Markt in der Fußgängerzone satt. Das Angebot reichte von seltenen Exemplaren bis hin zu Comics oder Schallplatten. Trödelmarkt Hier wird nur mit alten Schätzchengehandelt. Neuware ist nicht erlaubt

Manche der Besucher hatten es aber speziell nur auf die Vielfalt der Bücher abgesehen, so wie Sara Schmidt aus Düsseldorf. Die Bücher ihres Lieblingsautors habe sie bereits durch. Nun ist sie auf der Suche nach neuem Lesestoff eines neuen Autors. Am liebsten liest sie Psychothriller oder Krimis. Bereits vier neue Schmöker haben es für 21 Euro in ihre Stofftasche geschafft. „Das sind gute Schnäppchen hier. Die Auswahl ist schön und auch, dass der Trödelmarkt dabei ist, ist eine tolle Kombination“, lobt sie.