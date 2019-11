Hilden : Bunter Geburtstag des Fabry-Museums

Mit einer Goya-Ausstellung und vielen Gästen feiert das Fabry-Museum seinen 30. Geburtstag. Der Museums und Heimatverein „Unser Hilden“ kämpfte vor 35 Jahren schon fürs Museum. Ulrike Unger blickte auf Gründerjahre zurück.

Drei Jahrzehnte Fabry-Museum – drei verschiedene Ansätze, diesen runden Geburtstag zu begehen: Mit einer Museumsfeier, einer Ausstellungseröffnung und vielen Erinnerungen der Museums-Mitbegründer. Lobesworte und Glückwünsche gab es am Sonntag reichlich. Eine Antwort auf die Frage, wer das Museum in Zukunft leiten soll, noch nicht. Immerhin stellte Kulturamtsleiterin Eva Dämmer eine Entscheidung in spätestens vier Wochen in Aussicht. „Wir sind dabei eine neue Konzeption zu erarbeiten, die nicht notwendigerweise so bleibt wie sie jetzt ist.“, ließ sich Bürgermeisterin Birgit Alkenings bei der Feier entlocken.