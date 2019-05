Hilden : Sänger gesucht: Kantate in zwei Tagen einstudieren

Hilden Mit einer „Bach-Kantate zum Mitsingen“ gibt es bei der evangelischen Kirchengemeinde Hilden ein Angebot für alle, die mit nur zwei Proben eine Kantate erarbeiten und aufführen möchten. Eingeladen sind alle Sänger, die einfach mal an einem Wochenende ein schönes Lied kennen- und singen lernen möchten, teilte die Kirchengemeinde mit.

Auf dem Programm steht „Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut“ BWV 117, eine Choralkantate über das gleichnamige Lied mit einem großen, eindrucksvollen Chorsatz, der in nur zwei Proben gut zu bewältigen ist. Die beiden Proben finden am Freitag, 17. Mai, 19.30-21 Uhr, und am Samstag, 18. Mai, 10-11.30 Uhr, statt.

Die Teilnehmer führen das Stück während des Gottesdienstes in der Erlöserkirche am Sonntag, 19. Mai, 11.15 Uhr, auf. Die Leitung haben Thomas und Dorothea Haverkamp. Es entstehen keine Kosten. Um Anmeldung per Mail an dorothea.haverkamp@kantorei-hilden.de wird gebeten.