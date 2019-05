Kontrollaktion : Handy am Steuer: 68 Verwarnungen

Hilden/Haan Polizei überprüft 144 Autofahrer. Kontrollaktion in ganz Nordrhein-Westfalen.

In Hilden standen sie an der Walder Straße, Ostring und an der Gerresheimer Straße, in Haan am Rathaus an der Kaiserstraße: Am Mittwoch haben Polizisten in ganz NRW Auto- und Fahrradfahrer kontrolliert, Schwerpunkt Handy am Steuer. „Bereits beim Telefonieren ist das Gefahrenpotential der Ablenkung so hoch wie beim Fahren mit mehr als 0,8 Promille“, erklärte ein Polizeisprecher.