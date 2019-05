Hilden : Papa-Zeit mit Murmeltier Bruno

Hilden Angebot für Kinder im Alter von vier bis acht Jahren in der Stadtbücherei.

Bei der „Papa-Zeit“ am Samstag, 25. Mai geht es ab 10.30 Uhr in der Stadtbücherei Hilden am Nove-Mesto-Platz 3 um das Murmeltier Bruno und eine wunderschöne Blume, die er entdeckt, als er aus dem Winterschlaf erwacht. Kinder von vier bis acht Jahren können unter Anleitung von Christian Meyn-Schwarze zusammen mit ihren Vätern und Großvätern kleine Blumentöpfe bemalen und bepflanzen. Davor wird aus „Conny hilft Papa“ vorgelesen und die poetische Geschichte „…das verspreche ich dir“ wird als Bilderbuchkino gezeigt. Mit dem Fingerspiel „Ich hab in wunderschönes Buch“ endet die „Papa-Zeit“.