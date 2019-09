Kultur : Die Galerie an der Itter öffnet Mitte September ihre Türen

Jörg Lichtenthäler, Ute Voets und Marion Käufler (v.l.) gehören zum Team der Galerie an der Itter in Hilden. Foto: Tobias Dupke

Hilden Bei Live-Musik und kleinen Köstlichkeiten stellen sechs Künstler ihre Werke vor.

Malerisch liegt die Galerie an der Itter ein wenig versteckt in der Hildener Altstadt. Markt 8 lautet die Adresse, dahinter verbirgt sich der alte Pferdestall einer Metzgerei direkt an der Itter. Ute Voets konnte vor sieben Jahren dieses Kleinod inmitten der Innenstadt anmieten. Seitdem öffnet sie ihre „Galerie an der Itter“ gemeinsam mit weiteren Künstlern regelmäßig für Besucher. Am Samstag und Sonntag, 14. und 15. September, ist es wieder soweit.