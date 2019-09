Hilden : Hilden bleibt am Warntag stumm

Heute heulen im ganzen Land die Sirenen zur Probe. Bei uns fehlt aber noch die neue Technik. Bald wird aufgerüstet.

Tobias Dupke arbeitet als Leitender Regionalredakteur bei der Rheinischen Post in Hilden. Dort ist er Lokalchef und darüber hinaus für die Redaktionen Langenfeld, Mettmann, Ratingen und Leverkusen zuständig. Der diplomierte Biologe hat bei der Rheinischen Post volontiert, arbeitete im Anschluss fünf Jahre für Axel Springer bei der Welt-Gruppe unter anderem in Berlin.

Wenn an diesem Donnerstag um 10 Uhr im ganzen Land die Sirenen zum Test aufheulen, bleibt es in Hilden still. „Wir haben zwar Sirenen in Hilden, allerdings können die nur noch den Feueralarm durchgeben“, erklärt Feuerwehrchef Hans-Peter Kremer. Hintergrund des Warntages ist es jedoch, die Bevölkerung mit dem Warnton vertraut zu machen. „Wenn wir dann einen Feueralarm auslösen, ist das kontraproduktiv“, so Kremer.