Hilden : Nach Kollision fährt Geschädigter davon

ARCHIV - 27.07.2015, Niedersachsen, Osnabrück: SYMBOLFOTO - Ein Blaulicht leuchtet am auf dem Dach eines Polizeiwagens. (zu dpa «Mann mutmaßlich durch Schreckschusspistole verletzt - Paar flüchtet») Foto: Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hilden Die Polizei sucht einen etwa 30- bis 40-jährigen Mann, schlank, 1,75 Meter groß, dunkle kurze Haare, der am Samstag gegen 18 Uhr einen Supermarktparkplatz an der Walder Straße verließ. Um diese Zeit rammte ein 78-jähriger Mann mit seinem Mercedes beim Rückwärts-Ausparken einen hinter ihm stehenden Wagen am rechten Heck.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken