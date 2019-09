Hilden : Unbekannte erbeuten Schmuck bei Einbruch

Hilden Mit einem Stein schlugen unbekannte Täter am Dienstag die Tür zu einem Wintergarten eines freistehenden Einfamilienhauses an der Fuchsbergstraße in Hilden ein. Zwischen 18 und 22.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher so Zugang zum Haus.

