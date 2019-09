Polizei sucht Zeugen : Unbekannte zünden Parkscheinautomaten und Mülltonne an

Unsere Feuerwehr war in der Nacht in der Innenstadt im Einsatz. Foto: dpa/Marcel Kusch

Feuer auf dem Nove-Mesto-Platz – wer hat etwas in der Nacht zu Donnerstag gesehen?

In der Nacht zu Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand auf dem Nove-Mesto-Platz in Hilden gerufen. Gegen 1.30 Uhr standen dort ein Parkscheinautomat und ein Restmüllcontainer in Flammen. Ein weiterer daneben stehender Restmüllcontainer wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, wie die Polizei mitteilt.