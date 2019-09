Hilden : Italienische Avantgarde im Gewerbepark

Sammler Wolfgang Eilert hält einen Flyer in der Hand, den die Besucher auch bekommen. Er enthält weitere Infos zur Entstehung der Ausstellung.Sandra Abend hat darin Interviews mit Eilert, der Kuratorin Jutta Saum und Maria Mazza, Direktorin des Italienischen Kulturinstituts in Köln geführt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Der Hildener Sammler Wolfgang Eilert entdeckte in den 1960er Jahren die „Arte Povera“ für sich. Das Ergebnis ist ab Sonntag, 8. September, zu sehen.

Der damals noch junge Post-Gewerkschafter (und Hildener) Wolfgang Eilert besuchte in seiner Freizeit Kunstausstellungen und wurde zuerst in der Düsseldorfer Kunsthalle auf der „Prospect 69“ auf die italienischen Antikünstler aufmerksam. „Was die thematisiert haben, den Faschismus, die Shoa, den Tod, das hat auch uns damals beschäftigt.“ Er gibt ein Beispiel, das auch in Hilden zu sehen ist, wo ein Mann eine Lokomotive im Mund hat: „Kounellis erinnert mit dem Foto an die Uraufführung von „Beuys“ in der Rheinmetallhalle, wo drei Lokomotiven das Bühnenbild dominierten. Das Bild der Lokomotive ist für ihn mit vielen Gleichnissen besetzt: „Es steht für Krieg und Flucht, Deportation und Reise, Bewegung und Fortschritt.“