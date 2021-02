Hilden : Fraktion Allianz setzt auf Digitalisierung

Hilden Die Fraktion Allianz für Hilden geht bei der Digitalisierung mit gutem Beispiel voran. Ende 2020 hat die Wählergemeinschaft ihr Fraktionsbüro am Warrington-Platz 5 gekündigt.

Das sei wegen der Corona-bedingten Auflagen ein wichtiger Schritt gewesen. Die Fraktion ist telefonisch (montags bis donnerstags von 9 bis 12.30 Uhr unter 02103 910215), per Mail (info@allianzfuerhilden.de) oder postalisch erreichbar (Allianz für Hilden, Postfach 10 10 07, 40710 Hilden). Ab 2. Februar bietet die Fraktion Online-Sprechstunden nach Vereinbarung an. Interessierte sollten zuvor einen Termin, ein Thema und einen Wunschgesprächspartner vereinbaren. In einer E-Mail erhalten die Interessenten dann einen Link, über den Sie sich zu der entsprechenden Zeit via Computer oder Smartphone einwählen können und seitens der Allianz entsprechend ein oder zwei Teilnehmer für das Gespräch bereitstehen werden. Die Online-Sprechstunde vereinbaren Interessierte am besten via E-Mail-Anfrage oder telefonisch, in Zukunft wird dies auch über die Homepage der Allianz für Hilden möglich sein. Das neue Format soll dazu beitragen, den bestmöglichen Austausch mit den Vertretern der Bürgerschafft im Stadtrat zu erhalten.