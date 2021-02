Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert klettert wieder über die 100

Kreis Mettmann Für nur einen Tag lag die Zahl der Infektionen aus den letzten sieben Tagen unter 100. Montag kletterte sie wieder über diese Marke.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag kreisweit 942 Infizierte, 49 weniger als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 90 (-5; 0 neu, 5 genesen), in Haan 64 (-5; 2 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Heiligenhaus 84 (-6; 0 neu, 5 genesen), in Hilden 87 (-5; 8 neu, 13 genesen), in Langenfeld 111 (+3; 9 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Mettmann 106 (-1; 4 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Monheim 43 (-3; 0 neu, 3 genesen), in Ratingen 151 (-4; 22 Neuerkrankungen, 26 genesen), in Velbert 153 (-17; 0 neu, 16 genesen) und in Wülfrath 53 (-6; 0 neu, 6 genesen).