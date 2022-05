Hilden/Haan: Auf das Ankommen folgt der (Schul-)Alltag​

Hilden/Haan Der Verein „Du, ich, wir“ unterstützt Schulen im Kreis Mettmann im Unterrichtsalltag. Deutschkurse soll es auch bald in Hilden geben.

(RP) Die sogenannten „Ankommenskurse“, die der Verein Du-Ich-Wir in den letzten Wochen in Hilden , Haan, Erkrath und Mettmann organisierte, laufen nach und nach aus. Nur noch vier von ursprünglich acht Kursen finden weiter statt. Denn viele der ukrainischen Kinder und Jugendlichen konnten mittlerweile eingeschult werden und nehmen seitdem am Regelunterricht teil. „Dennoch hört unsere Arbeit an dieser Stelle noch lange nicht auf!“, so Dominik Adolphy, Geschäftsführer des gemeinnützigen Vereins. „An vielen Schulen im Kreis Mettmann organisieren wir zusätzliche Förderungen in Kleingruppen, um die einzelnen Klassen zu entlasten.“

Liefen die acht Ankommenskurse bisher in Erkrath, Haan und Mettmann, so würde es bald auch ein Angebot in Hilden geben: in Zusammenarbeit mit der VHS sollen zwei Deutschkurse für Erwachsene stattfinden. Außerdem sollen auch Sprachangebote für Kinder im Rahmen von Hausaufgabenbetreuungen eingerichtet werden, damit auch am Nachmittag außerhalb der Schule eine Unterstützung für die Kinder angeboten werden kann. „Nachdem sich die Lage nun etwas beruhigt hat, machen wir das, was wir am besten können: die Schulen möglichst im Unterrichtsalltag unterstützen und am Nachmittag für die Schülerinnen und Schüler da sein – und zwar für alle, die unsere Hilfe benötigen, ganz unabhängig von der Herkunft!“, betont Dominik Adolphy.