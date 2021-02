S-Bahnhof Hilden Süd : 18-Jähriger schlägt zwei Räuber in die Flucht

Hilden/Erkrath Zwei Männer haben am Freitag (19.02.2021) gegen 7.10 Uhr einen 18-jährigen Erkrather am S-Bahnhof Hilden-Süd überfallen und versucht, ihn auszurauben.

Der 18-Jährige konnte die beiden Räuber in die Flucht schlagen. Das Duo drängte ihn in eine Ecke des Bahnsteigs, schlug ihm in den Bauch und forderte ihn auf, sein Geld sowie seine Wertgegenstände herauszugeben. Als sich der 18-Jährige weigerte, hielt ihn einer der beiden fest, während der andere ihn durchsuchte. Der Erkrather setzte sich jedoch erfolgreich zur Wehr und konnte die beiden Räuber in die Flucht schlagen. Bei dem Gerangel wurde der 18-Jährige leicht verletzt. Er zeigte den versuchten Raub auf der Polizeiwache an. Hinweise an die Polizei unter Tel. 02103 898-6410.