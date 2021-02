Einsatz am Bürgerhaus Hilden : Feuerwehr entfernt riesigen Eiszapfen am Bürgerhaus

Hilden Durch Zufall ist RP-Leser Detlef Recha auf die Webcam der Stadt Hilden gestoßen, die am Bürgerhaus an der Mittelstraße hängt – zum Glück. Denn als er die Seite (www.hilden.de/sv_hilden/Unsere%20Stadt/Webcam) aufruft, sieht er einen fast einen Meter langen, massiven Eiszapfen am Bürgerhaus hängen – und ruft sofort die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte sind nur wenige Minuten später mit der Drehleiter vor Ort. Ein Feuerwehrmann entfernt den riesigen Eiszapfen problemlos, der Einsatz ist für die Feuerwehr nach wenigen Minuten vorbei, ebenso die Gefahr durch den Zapfen für die Passanten. Detlef Recha verfolgt die Aktion an seinem Bildschirm. „Sage noch jemand etwas gegen Kameras im öffentlichen Raum“, erklärt er.

