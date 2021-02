Polizeibericht : Zivilstreife stellt in Hilden drei Ladendiebe aus Moers

Die Polizei ermittelt gegen zwei Frauen und einen Mann wegen gewerbsmäßigen Diebstahls. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Hilden Beamte in Zivil haben am Mittwoch (17.02.2021) auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Hilden an der Walder Straße drei Ladendiebe aus Moers auf frischer Tat gestellt. Im Kofferraum ihren Wagens fanden die Polizisten Kosmetikartikel im Wert von mehreren hundert Euro.

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt